Jovem é preso e adolescente apreendido com dinamites em Brotas

Deivid Pena dos Santos, de 18 anos, foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido com dinamites, munições e drogas no sábado, 24, na localidade da Polêmica, situada no bairro de Brotas, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), uma equipe das Rondas Especiais (Rondesp/Atlântico), da Polícia Militar (PM-BA), fazia ronda na região quando flagrarams dois suspeitos em um matagal, que fica atrás do estádio Parque Santiago, pertencente ao Galícia.

Após perseguição, a dupla foi capturada. Com eles, a polícia apreendeu seis bananas de dinamite, 518 munições dos calibres 7,62, 9mm, .40, .44, .45 e 38, além de aproximadamente 600 porções de maconha, balanças e rádios comunicadores. Os dois informaram à polícia que estava no local tomando conta dos materiais.

Atentado contra soldado

Na madrugada da última quinta-feira, 22, por volta das 4h da manhã, o soldado da Polícia Militar (PM) Uibirá de Cerqueira Barbosa, de 33 anos, foi baleado no peito esquerdo durante uma abordagem feita por um grupo de criminosos, quando ele e mais dois amigos passavam de carro pela localidade.

Uibirá foi submetido a duas cirurgias no Hospital Geral do Estado (HGE), para onde foi socorrido, e permanecia internado em estado grave até a tarde desta quinta, conforme informações do Departamento de Comunicação Social (DCS) da corporação.

