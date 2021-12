Jovem é preso e adolescente apreendida com mais de 15 kg de drogas

Jefferson de Oliveira Limeira, de 19 anos, foi preso e uma adolescente apreendida nesta terça-feira, 20, com mais de 15 kg de drogas após uma operação policial realizada no município de Senhor do Bonfim (distância de 375 km de Salvador). Conforme a Polícia Civil, as ações foram realizadas em cumprimento a um mandado de busca e apreensão.

Foram localizados por equipes da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) 12,5 kg de maconha, cocaína e crack, além de duas balanças de precisão, uma quantia de mais de três mil reais e embalagens para comercialização das drogas.

Jefferson foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor. A adolescente foi encaminhada para o Ministério Público do Estado (MP-BA). Todo o material apreendido foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por perícia,

adblock ativo