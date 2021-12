Jovem é preso com mais de 3 mil comprimidos de venda controlada

Um jovem de 26 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso por comercializar ilegalmente mais de 3 mil comprimidos de venda controlada na cidade de São Desidério, extremo oeste do estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante foi registrado na noite da segunda-feira, 7, após uma denúncia anônima.

As substâncias proibidas eram vendidas em uma farmácia localizada no pátio de um posto de combustíveis da BR 020. No total, foram apreendidos cerca de 3.210 comprimidos de anfetaminas (bastante utilizada por motoristas para inibir o sono), e 83 caixas de outros medicamentos controlados como anabolizantes, ansiolíticos e remédios para tratar disfunção erétil.

Questionado pelos agentes federais, o atendente da farmácia confirmou a comercialização sem receita médica. O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia de Barreiras e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

