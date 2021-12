Jovem é preso com mais de 20kg de maconha em Encruzilhada

Um jovem de 19 anos foi preso, na manhã desta terça-feira, 31, na cidade de Encruzilhada, com 20,5 kg de maconha prensada. O rapaz, que não teve o nome divulgado, estava em um ônibus interestadual que seguia para Pernambuco.



Os policiais encontraram a droga em uma mala preta. De acordo com o suspeito, ele teria adquirido a droga na capital paulista e iria revendê-la em sua cidade natal. Diante do fato, o jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Judiciária de Cândido Sales.



Balanço - Com esta apreensão, a PRF na Bahia apreendeu somente no mês de julho 146,95 Kg de maconha. Deste total, a PRF em Vitória da Conquista é responsável pela apreensão de 126,950 Kg da droga, sendo a maioria das apreensões provenientes da região sudeste do país.

