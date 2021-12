Jovem é preso com maconha e cocaína em Juazeiro

Um jovem de 18 anos, identificado como Alex Sandro, foi preso na terça-feira, 24, com três quilos e meio de maconha, 170 gramas de cocaína e uma balança de precisão, no município de Juazeiro, distante de Salvador a 553 km.

De acordo com informações do site Liberdade News, Juninho, como é conhecido na região, já responde por porte ilegal de armas e, desta vez, foi autuado por tráfico de drogas. O material apreendido seguiu para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Juazeiro).

adblock ativo