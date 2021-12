Jovem é preso com drogas enterradas no quintal de casa em Prado

Felipe da Silva Marinho, conhecido como 'Felipinho', de 19 anos, foi preso na segunda-feira, 5, suspeito de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar (PM-BA), o jovem tinha drogas enterradas no quintal da casa onde reside, situada no bairro São Brás, em Prado (a 796 km de Salvador).

De acordo com o blog Teixeira News, Felipe da Silva estava na companhia de outros suspeitos na residência quando foram flagrados por policiais 88ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Prado), após o recebimento de uma denúncia anônima. O grupo conseguiu fugir, mas o jovem foi detido.

No imóvel, foram encontradas 15 buchas de maconha, 9 pinos de cocaína, 3 aparelhos celulares, diversos produtos usados para embalar drogas, uma balança de precisão, um tablete de maconha e R$ 1.066,65 em dinheiro. Parte do material estava enterrado no quintal da casa.

Indiciado por tráfico de drogas, Felipe está detido e permanece à disposição da Justiça.

