Jovem é preso com droga e munições em Dias D'ávila

Um jovem foi detido com drogas e munições na noite desta quarta-feira, 29, em Dias D'ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Policiais militares apreenderam com Breno Almeida Matos, 19, 12 trouxinhas de cocaína, 4,5kg de maconha e nove munições para calibre 40.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), uma denuncia anônima indicou a localizações de um grupo em atitude suspeita. Oito suspeitos fugiram do local, mas Breno foi capturado escondido em uma casa. Ele estava com a cocaína e o resto do material estava enterrado no terreno da casa.

“Agora vamos intensificar nossas ações na área para tentar identificar o resto dos criminosos”, contou o comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial, major Orlando Rodrigues Pereira Filho.

O suspeito foi encaminhado para 25º Delegacia Territorial (Dias D'ávila), onde foi autuado em flagrante.

