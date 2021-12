Jovem é preso com cocaína em Vitória da Conquista

Apontado pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas, Thiago Gomes da Silva, de 19 anos, foi preso com cocaína na madrugada deste domingo, 4, em Vitória da Conquista (distante a 518 km de Salvador).

Segundo informações do site Blitz Conquista, Thiago foi detido durante abordagem da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) no bairro Pantagônia. Com ele, foram encontradas algumas porções de cocaína.

No residência do suspeito, os policiais localizaram mais porções de cocaína, maconha, 2 kg de crack, além de balanças de precisão, material utilizado para misturar entorpecentes, embalagens para fracionamento da droga e dinheiro.

Thiago Gomes foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao conjunto penal da região.

