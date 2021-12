Jovem é preso com 30 Kg de drogas dentro de ônibus na BR-116

Um jovem de 21 anos foi preso na noite do sábado, 25, com cerca de 30 Kg de maconha e 350 gramas de haxixe em um ônibus na BR- 116, no trecho da cidade de Vitória da Conquista (distante a 517 km de Salvador) As informações foram divulgadas neste domingo, 26, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o ônibus fazia o itinerário Campinas (SP) x Salvador quando foi parado no KM 826 para abordagem. Durante a averiguação, os policiais sentiram um forte odor e localizaram as drogas escondidas na mala de viagem do suspeito.

Em depoimento, ele informou que conseguiu os entorpecentes em São Paulo pelo valor de R$ 11.500 e que pretendiam comercializá-los na capital baiana. Após o flagrante, o jovem foi encaminhado a uma delegacia de Vitória da Conquista.

