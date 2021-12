Jovem é preso com 25 kg de drogas e tenta subornar policiais

Um jovem de 24 anos foi flagrado com cerca 25kg de entorpecentes escondidos dentro do tanque de combustível de um carro, na noite desta quarta-feira, 5, no KM 677 da BR 116, trecho do município de Jequié (distante 364km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito foi preso por tráfico de drogas e tentativa de suborno, após fiscalização do veículo. Ele também relatou aos policiais que receberia R$5 mil para transportar a droga da cidade de Foz do Iguaçu até a capital baiana.

Foram encontrados 24 tabletes, pesando aproximadamente 25 kg, de substância com característica análoga à haxixe, além de uma quantia de R$ 2.964,00 e um celular da marca Samsung modelo S10.

Droga estava escondida em tanque de combustível do veículo

