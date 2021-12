Jovem é preso com 18 tabletes de cocaína em fundo falso de veículo

Um jovem foi preso após ser descoberto com 18 tabletes de cocaína no fundo falso de um veículo, na BR 020, no trecho do município de Correntina (distante 923 km de Salvador), na quarta feira, 23.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), além da droga, Paulo Henrique Benhocci Boaroli, 26 anos, estava com dois aparelhos celulares e R$ 3,8 mil em espécie.

O suspeito relatou a polícia que teria sido pago para transportar a droga do estado de São Paulo para a cidade de Fortaleza. Paulo foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória onde foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.

adblock ativo