Jovem é preso após tentar matar a própria mãe a facadas

Um jovem não identificado foi preso nesta quarta-feira, 31, após tentar matar a própria mãe a facadas. Segundo informações do Blog Tom Ribeiro, a polícia foi acionada com a notícia de o suspeito estava agredindo a mãe em via pública, no município de Vitória da Conquista, localizado a 518 km de Salvador.

Ao chegar no local, a guarnição de polícia viu o homem agitado e com uma faca em punhos. Ele foi contido e desarmado, e logo após conduzido para a delegacia juntamente com a vítima.

