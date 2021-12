Jovem é preso após invadir casa e tentar estuprar menor de idade

Jeferson Santos Madeira, de 21 anos, foi preso no sábado, 3, suspeito de tentar estuprar uma menor de idade ao invadir a casa onde ela mora em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa (a 555 km de Salvador). O caso aconteceu por volta das 20h.

De acordo com informações do site Liberdade News, Jeferson afirmou invadiu a residência apenas para roubar. Ele já ficou preso durante 7 meses por homicídios e saiu no mês de dezembro. Ele assumiu a autoria dos dois crimes , mas não deu detalhes.

Ainda conforme o Liberdade News, o delegado Marco Antônio informou que o jovem participou de um assassinato contra um idoso de 70 anos, que foi morto a pauladas dentro de casa. Jeferson estava foragido desde o crime. Outro envolvido já havia sido preso.

adblock ativo