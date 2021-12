Jovem é preso após comercializar gasolina de forma ilegal em Jequié

Lucas Henrique Lopes Silva, 19 anos, foi preso sob suspeita de comercializar combustível de maneira ilegal, na cidade de Jequié (a 370 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações do Blog Marcos Frahm, a partir de uma denúncia anônima, a Polícia Militar encontrou um estabelecimento comercial nas proximidades do Largo do Agarrajão, onde o suspeito armazenava gasolina e comercializava o produto de forma ilegal.

No local, foram apreendidos sete galões, com capacidade de 20 litros, cheios de combustível. Lucas Henrique e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Territorial local nesta segunda-feira, 28.

