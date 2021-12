Jovem é presa suspeita de tráfico de drogas em Valença

Uma mulher foi presa na tarde deste último domingo, 18, suspeita de tráfico de drogas em Valença. O caso ocorreu após denúncias que guiaram uma guarnição da Operação com Cães em apoio ao Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 33ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Valença) até a casa de Leila Bispo de Almeida, 18 anos, onde os cães policiais encontraram as drogas escondidos dentro de blocos de concreto na parede da cozinha.

Na residência foram encontrados 12 papelotes de maconha prensada, dois papelotes de cocaína, um vaso com uma muda de erva, seis gaiolas com pássaros da fauna brasileira em quatro delas, um aparelho celular, além do material utilizado para embalar drogas.

Leila Bispo e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Valença.

