Jovem é presa por suspeita de tráfico de drogas em ônibus interestadual

Uma jovem de 19 anos foi presa na madrugada desta segunda-feira, 6, por suspeita de tráfico de drogas. Ela estava em um ônibus interestadual quando o veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), próximo ao km 801 da BR 242. Na ação, foram apreendidos cerca de 15 kg de maconha.

O coletivo havia saído de São Paulo com destino a Aracaju. Durante a abordagem, a equipe notou que uma das passageiras apresentava nervosismo com a presença policial. Após verificar a bagagem da suspeita, os agentes federais encontraram 11 tabletes do entorpecente.

A passageira foi detida e encaminhada juntamente com a droga apreendida à delegacia de polícia local, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

