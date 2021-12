Jovem é picado por escorpião amarelo em Vitória da Conquista

O universitário Victor Konai, de 20 anos, foi picado nesta segunda-feira, 11, por escorpião em Vitória da Conquista (distante a 527 km de Salvador). O incidente acontece na casa do jovem, localizada no Parque Residencial Morada do Bem Querer, no bairro Candeias.

Segundo o Blog do Anderson, o universitário contou que estava se preparando para ir à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e, quando apoiou a mochila na perna, sentiu uma dor intensa. Ao verificar, notou o animal peçonhento.

O estudante foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no entanto, após realizar exames, foi constatado que não seria necessário tomar o antídoto. Ele seguiu em observação na unidade.

Ainda de acordo com o blog, na residência do jovem já foram encontrados três escorpiões. O local e será dedetizado para evitar novos acidentes.

A equipe do Portal A TARDE procurou um especialista que informou que o escorpião é da espécie Tityus Serrulatus, conhecido popularmente como escorpião amarelo.

De acordo com o biólogo André Figueiredo, o animal é considerado o mais venenoso da América do Sul e a picada pode levar um ser humano a óbito, sendo mais perigoso para crianças e idosos.

