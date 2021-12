Jovem é perseguido e morto a tiros em Barra do Gil

Um jovem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 3, na praia de Barra do Gil, na Ilha de Itaparica. Esse foi o segundo homicídio registrado esta semana na região.

De acordo com informações do site Voz da Bahia, o jovem que não foi identificado, estava em uma motocicleta e foi perseguido por dois homens que estavam em outra moto. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo de jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas pela polícia.

