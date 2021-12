Jovem é morto na frente do filho de 2 anos em Conceição do Coité

Um jovem de 24 anos foi morto dentro de um veículo na noite desta terça-feira, 29, em Conceição do Coité (a 235 km de Salvador). De acordo com o site Notícias de Santaluz, Gedson Oliveira da Silva estava acompanhado do filho de 2 anos dentro de um veículo na frente da casa da mãe da criança.

A vítima foi surpreendida por dois homens armados em uma moto. Eles atiraram três vezes em direção a Gedson, que foi baleado. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O filho de Gedson não foi baleado. Não há informações sobre a motivação do crime.

