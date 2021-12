Jovem é morto em confronto com a polícia no município de Mairi

Um jovem foi morto a tiros, em confronto com a polícia, na noite do último domingo, 28, no município de Mairi (a 286 quilômetros de Salvador). A vítima, identificada como Rodrigo Silva Moreira, 19 anos, morava no bairro Reviver, onde o fato aconteceu.

Segundo informações do site Agmar Rios Notícias, Rodrigo foi socorrido pelos policiais e morreu antes de chegar ao hospital. A motivação do conflito não foi informada.

