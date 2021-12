Jovem é morto e noiva baleada durante assalto na Bahia

Um jovem de 25 anos foi morto na noite desta quinta-feira, 3, vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O crime aconteceu por volta das 18h10, na estrada que divide os municípios de Cruz das Almas e São Felipe, em uma localidade conhecida como "Pirajuia". A noiva do rapaz, de 24 anos, levou um tiro que passou de raspão no braço esquerdo.

A noiva de Bruno lamenta a morte no noivo nas redes sociais

De acordo com as informações do delegado Cristóvão, que está investigando o caso, Bruno Nunes Vieira e Olívia Vila Verde Carvalho estavam voltando do trabalho em Cruz das Almas e seguiam pela estrada para São Felipe, quando um homem não identificado tentou roubar a moto. Bruno resistindo ao assalto, acelerou o veículo, quando foi baleado. Foram roubados a moto e um celular.

Ainda segundo o delegado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o casal para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Almas, mas Bruno já deu entrada na unidade médica sem sinais vitais.

O caso é investigado pelo delegado Cristóvão, da Delegacia Territorial de São Félix.

adblock ativo