Jovem é morto dentro de estacionamento de shopping em Feira

Um jovem de 25 anos foi morto na noite deste domingo, 12, dentro do estacionamento de um shoopping em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

De acordo com informações de testemunhas, Elio da Paixão havia saído do cinema do Boulevard Shopping quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado, que atirou contra a vítima.

Ele estava acompanhado por uma adolescente de 17 anos, que não sofreu ferimentos.

Segundo a polícia local, Elio estava sofrendo ameaças de morte de pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Ainda não há informações sobre a autoria nem motivação do crime.As informações são do site Acorda Cidade.

Em nota, a administração do shopping lamentou o ocorrido. "A administração do empreendimento está colaborando com as autoridades policiais, permitindo o acesso às câmeras de segurança do shopping e oferecendo todo o apoio necessário para o esclarecimento do caso", ressalta o comunicado.

adblock ativo