Jovem é morto com tiro na nuca durante o Carnaval

Um jovem, identidicado como Marcelo Henrique Oliveira, de 28 anos, foi morto com um tiro na nuca na madrugada desta quarta-feira, 6, durante uma festa de Carnaval no município de Belmonte (distância de 639 km de Salvador).

De acordo com o portal Radar 64, a vítima estava acompanhado de duas mulheres, quando foi surpreendida com o tiro. Segundo testemunhas, o suspeito vestia uma blusa vermelha e após os disparos, fugiu com outra pessoa.

Conforme a polícia, Marcelo possuia histórico criminal com passagem por furto e suspeitava-se que ele agia como traficante de drogas para uma facção na cidade de Canavieiras. No ano passado, o jovem já havia sofrido uma tentativa de homicídio.

adblock ativo