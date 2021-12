Jovem é morto a tiros por homens encapuzados em Feira de Santana

Um jovem morreu na manhã desta terça-feira, 6, quando saía de um mercado na rua do conjunto Feira V, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). A vítima foi reconhecida como Kayonan Prado Magalhães, de 22 anos, e o homicídio teria sido cometido por dois homens encapuzados.

De acordo com o portal Acorda Cidade, os policiais informaram que, ao sair do mercado, Kayonan Prado, que estava em uma motocicleta Honda Bros, foi surpreendido pelos suspeitos com tiros nas costas e cabeça.

Segundo populares, após os disparos, os homens fugiram em um veículo Ônix branco, de placa não anotada. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

