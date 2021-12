Jovem é morto a tiros em Vitória da Conquista

Um jovem foi morto na noite desta terça-feira, 12, em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. O crime aconteceu no bairro Bateias, próximo ao Parque Lagoa das Bateias.

Segundo informações do portal 'Blog do Anderson', o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Até o momento, a Polícia Militar não conseguiu identificar nenhum suspeito e nem descobriu a motivação do crime.

O corpo passará por necropsia no Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa dará continuidade às investigações.

