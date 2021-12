Jovem é morto a tiros em Feira de Santana

Adelmo Silva dos Anjos, de 24 anos, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira, 8, na rua Arnold Silva, no bairro Queimadinha, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações do Núcleo de Homicídio de Feira, moradores da região informaram que ouviram barulhos de tiros por volta das 3h da manhã. A polícia, no entanto, recebeu a ocorrência por volta das 6h30 e, ao chegar ao local, a vítima já tinha morrido.

O jovem foi alvejado com tiros na região abdominal. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

Ainda segundo a polícia, o corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

