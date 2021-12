Jovem é morto a tiros em Feira de Santana

O jovem Almir Vitor Alcântara de 19 anos foi assassinado na noite desta terça-feira, 6, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Almir foi baleado nas costas quando estava na rua E1 do conjunto George Américo. A vítima era morador da rua S1 do mesmo conjunto, segundo informações do site Acorda Cidade.

Não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. A polícia investiga o caso.

