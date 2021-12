Jovem é morto a tiros dentro de casa em Feira de Santana

Um jovem identificado como Felipe Santos Assis, 19 anos, foi morto a tiros nesta quarta-feira, 24, em Feira de Santana, a 116 km de Salvador. Segundo o site Acorda Cidade, Felipe estava dormindo em casa quando um homem o chamou pelo nome, ele saiu para atender e foi alvejado. O crime ocorreu por volta das 6h.

Na casa da vítima, a Policia Militar (PM) encontrou um pé de maconha e uma porção da droga em uma embalagem de salgadinhos. De acordo com a PM, o jovem é suspeito de praticar assaltos e ter relação com o tráfico de drogas.

No momento do crime, ele estava sozinho em casa. A namorada do jovem está internada em um centro de reabilitação em Salvador.

