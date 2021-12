Jovem é morto a tiros dentro de bar em Eunápolis

Antônio da Rocha Costa, de 25 anos, foi executado a tiros dentro de um bar, no município de Eunápolis (distante a 526 km de Salvador). De acordo com o Radar 64, ele foi morto por volta das 1h50 da madrugada do sábado, 26.

A polícia informou que o crime foi cometido por dois suspeitos encapuzados, que chegaram ao local em um carro branco. Informando que eram da polícia, os suspeitos obrigaram os clientes a encostarem em uma parede, e todos foram revistados.

Os homens tentaram levar Antônio para dentro do veículo, mas a vítima tentou fugir para os fundos do bar e acabou sendo alvejado por vários tiros. A polícia está investigando a autoria e motivação do crime.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Porto Seguro.

