Jovem é morta por bala perdida em Lauro de Freitas

Uma jovem de 18 anos foi morta por uma bala perdida na noite deste sábado, 22, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), Daniele Rebeca Santana Magalhães passava de moto com o namorado pela avenida Amarílio Thiago dos Santos, na Vila Praiana, quando foi baleada no peito.

Segundo denúncia na Stelecom, membros de facções rivais de Vila Mar e Lagoa da Base trocavam tiros e um dos disparos atingiu a vítima. O namorado dela também foi baleado de raspão.

A jovem, que tinha acabado de sair da igreja, foi levada para o posto médico Nelson Barros, mas não resistiu. O corpo da jovem foi sepultado neste domingo, às 16 horas, no cemitério de Portão. O caso é investigado pela 23ª Delegacia, em Lauro de Freitas.

