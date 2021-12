Jovem é morta e seis ficam feridos em festa em Feira

O encerramento das comemorações em homenagem a São Pedro, no distrito de Humildes, em Feira de Santana, acabou com uma morte e seis pessoas baleadas na madrugada deste domingo, 30. A confusão deu início por volta das 2h, pouco antes do começou do show de Pablo, que fecharia a festa.

Segundo informações do site Acorda Cidade, a jovem Tainá Cordeiro Servo, 17 anos, estava na praça, acompanhando as apresentações ao lado de uma pessoa ainda desconhecida pela polícia, quando um homem se aproximou da dupla e começou a disparar contra a vítima. Apesar de ter sido socorrida, Tairá não resistiu aos ferimentos. As demais vítimas foram levadas para os hospitais de Feira de Santana.

Na hora dos disparos, os amigos de Tainá, assustados, começaram a correr, causando pânico entre as pessoas que estavam na praça. De acordo com pessoas próximas à vítima, que testemunham o crime, o principal suspeito de deflagrar os tiros é o ex-namorado da vítima.

A delegada plantonista de homicídios de Feira de Santana (DH), Karine Alves, disse acreditar que os tiros tenham sido direcionados à jovem, o que levanta as suspeitas contra o ex-namorado da adolescente.

Vítimas baleadas - Dentre as pessoas baleadas durante o show em Humildes estão Liliane Ranjeila Alves Queiroz, 20 anos; Jadson da Silva de Jesus, 29 anos; Aline Souza Regis, 23 anos; e Rodrigo Gomes Sobrinho, 16 anos. Eles foram atendidos no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.

Outras duas vítimas não tiveram os nomes divulgados até o momento. Uma delas foi socorrida para o Hospital Estadual da Criança (HEC) e liberada em seguida. A outra foi levada para o Hospital EMEC.

De acordo com a prefeitura da cidade, cerca de 50 mil pessoas assistiam a apresentação, que teve início na noite deste sábado, 29, dia dedicado a São Pedro.

adblock ativo