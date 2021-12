Jovem é morta dentro de academia de ginástica em Catu

A polícia de Catu (distante a 90 km de Salvador) continua as buscas pelos suspeitos de assassinar a tiros a estudante Diná Carvalho da Silva, de 18 anos. A jovem foi morta com pelo menos 12 disparos, dentro de uma academia de ginástica, na noite de quinta-feira, 16.

De acordo com o site Catu Notícias, dois homens chegaram de moto e, sem tirar os capacetes, invadiram o estabelecimento, mandaram todos se deitarem no chão e abriram fogo contra Diná, que morreu no local. Ninguém havia sido preso até a manhã desta sexta.

Diná Carvalho não tinha passagem pela polícia e estudava em um colégio estadual local. O corpo foi sepultado nesta sexta.

