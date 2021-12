Jovem é internada após comer bombom envenenado em Feira

Um bombom de chocolate envenenado foi o responsável pela internação da estudante Ahyla Fernanda Lima Ribeiro, de 17 anos, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Ela está em estado greve. O chocolate foi entregue pela colega da adolescente, Rizia Quele da Silva, de 20 anos, no início da noite desta terça-feira, 5.

Segundo Clécia Vasconcelos, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira, Rizia foi à casa de Ahyla, no bairro do Tomba, entregar o bombom. Momentos depois, a jovem passou mal e foi socorrida para a policlínica do bairro.

Rizia foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e conduzida para o presídio regional de Feira de Santana. De acordo com a jovem, o ex-namorado de Ahyla, Jhonatan Barbosa Soares, teria pedido que ela entregasse o chocolate à garota. Ela afirma que não sabia que o bombom estava envenenado.

De acordo com a delegada, em agosto deste ano, a vítima chegou a prestar queixa contra o namorado por violência doméstica. Ainda conforme Clécia, a justiça estava tentando encaminhar intimação de medida protetiva para que Jhonatan não mantivesse contato com Ahyla.

A vítima foi transferida para o Hospital Clériston Andrade, em Feira, devido à gravidade da situação, onde permanece na semi-UTI. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da adolescente.

O namorado da vítima está sendo procurado para prestar depoimento na Deam.

