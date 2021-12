Jovem é flagrada tentando entrar com substância ilícita na penitenciária de Barreiras

Uma mulher, que não teve identidade revelada, foi pega em uma tentativa de infiltrar substância ilicita no conjunto penal de Barreiras (a 869 km de Salvador). Tudo ocorreu na tarde desta sexta-feira, 19, quando a jovem de 20 anos, passou pelo scanner e foi detectado dez pacotes de maconha.

A acusada foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia no bairro Aratu. As informações são do site Blog do Braga.

