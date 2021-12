Jovem é flagrada com drogas escondidas em urso de pelúcia

Uma mulher foi presa na manhã desta sexta-feira (4), após ser flagrada com um tablete de cocaína dentro de um urso de pelúcia. A ação ocorreu no acesso ao Distrito de Guaibim, em Valença. Além das drogas também foi encontrada com Laíse Ribeiro de Oliveira, 18 anos, a quantia de R$ 1900.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Laíse estava em um ônibus da empresa Cidade Sol, quando foi revistada por policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe). A suspeita e todo material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Valença.

Policiais utilizaram um cão para ajudar nas abordagens | Foto: Divulgação | SSP

