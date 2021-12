Jovem é flagrada com 300 pedras de crack no sutiã

Muito nervosa e com atitudes suspeitas, a jovem de 19 anos, que não teve o nome revelado, acabou sendo presa por posse de 300 pedras de crack escondidas em seu sutiã. O flagrante aconteceu nesta segunda-feira, 8, próximo à BR-116, em Vitória da Conquista (a 517 quilômetros de Salvador).

Ao ser detida, a suspeita informou aos policiais da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), agentes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), que era responsável pelo recebimento, entrega e pagamento da droga. Ela também conduziu os policiais a uma casa, localizada na rua Guaporé, no bairro Ibirapuera, onde mais quatros homens e uma outra mulher foram flagrados cortando e embalando entorpecentes.

Um dos quatro homens apreendidos é taxista. Além do grupo, a polícia também encontrou uma balança de precisão, dinheiro, uma maquineta de pagamento de cartão, embalagens, um carro, um táxi, um carregador de pistola e uma quantidade de crack.

A droga apreendida e todos os suspeitos foram levados para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep). As informações são do blog do Verdinho Itabuna.

