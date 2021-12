Jovem é executado dentro de casa em Feira de Santana

Um jovem de 17 anos, identificado como Glauber Damasceno Lira, foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 1º, dentro de sua casa no Residencial Reserva do Parque, na Estrada do Alecrim Miúdo, em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador).

Segundo informações do Acorda Cidade, três homens teriam invadido a residência do jovem. Na ação, os suspeitos trancaram os pais de Glauber em um quarto e, em outro cômodo, executaram o rapaz com quatro disparos. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para efetuar a perícia.

