Jovem é executada na presença da filha em Feira de Santana

Jéssica Ranacote Perona, de 25 anos, foi assassinada na presença da filha, na manhã de sexta-feira, 17, em uma residência no bairro do Minadouro, em Feira de Santana.

De acordo com o site Central de Polícia Feira de Santana, a jovem estava com a filha de 2 quando foi surpreendida por um homem ainda não identificado. Ela havia ido até a casa do avô de um dos filhos e foi executada a tiros ao abrir o portão.

O delegado Fabrício Linard, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/Feira), foi ao local e colheu informações de vizinhos, que disseram que ao ouvir disparos, saíram e encontraram a mulher caída e a criança abraçada à mãe. O suspeito estava usando capacete no momento do crime e conseguiu fugir.

A polícia informou que a vítima era moradora do bairro Baraúnas e teve um companheiro assassinado este ano. A ligação entre os dois crimes está sendo investigada.

