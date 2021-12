Jovem é esfaqueado por adolescente em Barreiras

O jovem Warlisson Barbosa dos Santos, de 18 anos, foi esfaqueado, na noite deste domingo, 19, na rua Ibitiba no bairro Santa Cruz, em Barreiras (a 898km de Salvador). O autor do crime é um adolescente, de 15 anos, que irritado após uma discussão deu quatro golpes de faca na vítima, atingindo na região da cabeça e do pescoço.

Ele foi socorrido para Unidade de Pronto Atendimento e em seguida foi levado para o Hospital do Oeste na própria cidade, segundo informações do blog Sigi Vilares.

Populares, que presenciaram o crime, espancaram o adolescente. Ainda de acordo com o blog, as agressões só pararam após a chegada da Polícia Militar (PM).

O adolescente foi levado pela polícia para UPA e depois encaminhado para delegacia da cidade.

