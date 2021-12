Jovem é encontrado morto na Fazenda Grande do Retiro

Um jovem identificado como Euller Santos de Freitas, de 19 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, 4, na Rua Melo Morais Filho, bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

De acordo com a Policia Militar, a 9ª CIPM foi acionada. No local, guarnições da unidade fizeram o isolamento da área e acionaram os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção.

Segundo o boletim de ocorrências da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), o crime, que foi registrado por volta das 20h12, ocorreu em frente à Igreja Universal do Reino de Deus.

.

adblock ativo