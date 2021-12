Jovem é encontrada morta na casa do ex-marido em Feira

Uma jovem de 29 anos foi encontrada morta na casa do ex-marido na cidade de Feira de Santana (a 108 km de Salvador), informou a Central de Polícia local. O corpo de Danúbia Alvim da Silva Lopes foi achado, na manhã desta quinta-feira, 9, na residência localizada na Rua Castanhol, no bairro Conceição II. Segundo informações da polícia, ela havia sido baleada por disparos de arma de fogo na região do abdômen, nas costas e no ombro e tinha marcas de ferimentos provocados por arma branca.

Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do assassinato. No entanto, a polícia trabalha com a hipótese de crime passional e o principal suspeito é o ex-marido dela, Nilson Oliveira da Silva. O casal tem uma filha de três anos de idade e se separou no ano passado. Mas conforme a polícia, o fim do relacionamento não era aceito por Nilson.

Em entrevista ao site Acorda Cidade, o delegado titular da Delegacia de Homicídios, Geuvan Franca Junior, informou que Danúbia estava morando em Salvador e teria feito uma ligação para a mãe informando que iria para Feira de Santana. Testemunhas informaram que tiros foram ouvidos na residência na noite de quarta-feira, 8, por volta de meia-noite.

O suspeito de cometer o crime ainda não foi encontrado pela polícia. O carro da vítima, um Celta de cor branca, foi localizado em um trecho da BR-101, em Conceição do Jacuípe, com os vidros estilhaçados. O corpo da jovem foi velado nesta quinta na capela do Hospital Dom Pedro de Alcântra.

