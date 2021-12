Jovem é encontrada morta dentro de sua casa em Barreiras

Uma adolescente foi encontrada morta dentro de sua casa, no bairro de Barreirinhas, na cidade de Barreiras (a 863 quilômetros de Salvador), na noite desta terça-feira, 15. Ninguém foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local, Jéssica Conceição dos Santos, de 15 anos, estava morta na sala de sua casa, com um tiro no rosto.

De acordo com o site local Alô Alô Salomão, os vizinhos suspeitam que Jéssica foi assassinada, porque a arma do crime não estava no local e o seu marido, Everson Gonzaga, não estava em casa. A adolescente era mãe de uma criança de 8 meses.

Segundo os familiares da vítima, Everson era usuário de drogas e brigava muito com a jovem. A polícia contou que foi o próprio Everson quem ligou dizendo que sua esposa teria se suicidado.

Até a publicação desta matéria, não se sabe a autoria, nem a motivação do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Barreiras.

