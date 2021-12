Jovem é detido por tráfico de drogas e assaltos em Santa Cruz Cabrália

Bruno Silva Batista, conhecido como 'Biba, de 21 anos, foi preso no início da tarde desta terça-feira, 6, suspeito de tráfico de drogas e envolvimento em vários assaltos no município de Santa Cruz Cabrália (distante a 755 km de Salvador), no sul do estado.

De acordo com o site Atlantica News, Bruno foi detido após ser reconhecido por policiais no centro da cidade. Na ação, foram apreendidos três espingardas artesanais, uma espingarda calibre 32 e R$ 690 em espécie.

No celular do suspeito, a polícia encontrou fotos dele ao lado de armas e dinheiro. Biba e todo o material foram levados para o Complexo Policial de Porto Seguro.

Material apreendido durante a ação policial

