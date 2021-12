Jovem é detido com drogas dois meses após ser solto

Vinícius Jesus dos Santos, de 20 anos, foi flagrado com drogas na madrugada desta terça-feira, 1º, me Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele estava solto há dois meses depois de ter passado 575 dias na prisão por envolvimento com tráfico.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o jovem foi detido por equipes da 17ª Delegacia Territorial (DT/Madre de Deus) e da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias), após denúncia da venda de entorpecentes na avenida Milton Bahia Ribeiro.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 259 pinos de cocaína, comprovantes de depósitos, embalagens plásticas, balança, entre outros materiais.

