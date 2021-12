Jovem é detido após tentar agredir a mãe com um machado em Paulo Afonso

Um jovem, identificado como Jeferson Rodrigues da Silva, de 19 anos, foi detido na manhã deste domingo, 30, suspeito de tentar agredir a própria mãe com um machado. O crime ocorreu no bairro Jardim Aeroporto, em Paulo Afonso (a 434 quilômetros de Salvador), no norte do estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a ocorrência foi aberta às 6h quando um vizinho ligou para o 190 e relatou o ocorrido. Ao chegar no local, a polícia encontrou a residência parcialmente destruída. O rapaz se recusou a ser preso e precisou ser neutralizado pelos militares.

Jeferson e a mãe foram encaminhados para a Delegacia Territorial da cidade. Na unidade da Polícia Civil, a genitora informou que não desejava formalizar o caso. Mesmo assim, o jovem foi autuado por dano e ameaça, como prevê a Lei Maria da Penha.

