Jovem é condenado a 16 anos por matar adolescente grávida

Carlos Henrique Silva Almeida, de 20 anos, foi condenado a 16 anos e oito meses de reclusão por matar a namorada Maricélia Santos Oliveira, 13, com um tiro na cabeça.

De acordo com o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), o crime ocorreu no dia 9 de fevereiro de 2017, no condomínio Lagoa Azul, em Vitória da Conquista. O acusado, que tinha 19 anos, foi armado para a casa de Maricélia e começaram a discutir por causa da gravidez, que ele não aceitava.

Carlos estava preso desde julho do ano passado e cumprirá o restante da pena em regime fechado. O crime foi qualificado por motivo torpe, pois foi cometido em razão de a vítima estar grávida e decorreu de violência doméstica, pois ela era namorada do réu quando foi morta.

