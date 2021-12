Jovem é baleado após sair de festa em comemoração à vitória do Flamengo

Um jovem de 22 anos foi baleado com três tiros, na madrugada de domingo, 24, no município de Eunápolis (distante 671 km da capital baiana). De acordo com informações do site Teixeira Hoje, a vítima foi atingida enquanto saía de uma festa de comemoração à vitória do Flamengo, na final da Libertadores 2019.

Quando saía do evento, o jovem foi surpreendido por dois suspeitos, que efetuaram os disparos. A vítima foi atingida pelos três tiros na região do ombro e conseguiu fugir até o Hospital Geral de Eunápolis, em busca de socorro.

A autoria e motivação da tentativa de homicídio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela polícia local.

