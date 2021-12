Jovem é baleada com tiro no olho após roleta russa em Feira

Uma jovem de 17 anos morreu após ser atingida no rosto em uma roleta russa. O caso ocorreu na tarde deste domingo, 27, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, a jovem de prenome Melissa foi atingida por um tilho no olho esquerdo.

Ainda segundo o site, a jovem foi socorrida por uma amiga de 14 anos, que informou que elas estavam em um casa próximo ao B13, localizada no bairro Conceição, quando um amigo fez uma roleta russa, ela foi socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo encontra-se no Departamento de Polícia Técnica (DPT) aguardando liberação.

Roleta Russa

É um jogo de azar onde os participantes colocam uma bala — tipicamente apenas uma — em uma das câmaras de um revólver. O tambor do revólver é girado e fechado, de modo que a localização da bala é desconhecida. Os participantes apontam a arma para suas cabeças e atiram, correndo o risco da provável morte caso a bala esteja na câmara engatilhada.

