Jovem é assassinado por sequestradores após família pagar resgate na RMS

O jovem Tuano Araújo dos Santos, de 21 anos, que havia sido sequestrado por quatros homens armados, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, 25, bairro Santo Antônio Rio das Pedras, em Simões Filhos, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações do site Simões Filho Online, a vítima foi sequestrada nesta quarta, 24, no bairro do Cabula, na capital baiana, por quatro homens em um carro. Tuano foi morto com tiros na cabeça após familiares efetuarem parte do pagamento dos R$ 20 mil exigidos pelos sequestradores. A família conseguiu pagar a quantia de R$ 7,5 mil.

A autoria do crime será investigada pela 22ª Delegacia Territorial, assim como a motivação.

