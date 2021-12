Jovem é assassinado na porta de casa em Teixeira de Freitas

O jovem Hugo Pereira da Silva, de 18 anos, foi assassinado na porta de sua casa, no Condomínio Residencial Padre José, na cidade de Teixeira de Freitas, no final da tarde deste sábado, 24.

De acordo com o site Bahia Extremo Sul, um homem armado se aproximou do jovem e efetuou vários disparos. Hugo morava com sua mãe, que não estava no momento do crime. A polícia militar da cidade informou que o rapaz foi atingido com sete tiros, sendo três na cabeça e três nas costas.

Após o ocorrido, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para fazer o levantamento cadavérico e, em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O caso está sendo investigado pela 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas.

